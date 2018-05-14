На улице Селезнева в Краснодаре запретят остановку транспорта

С 1 июня на участке между улицами Старокубанской и Трамвайной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.
Изменения введут для увеличения пропускной способности улицы Селезнева.
На улице Селезнева в Краснодаре запретят остановку транспортаПонедельник, 14 мая 2018 08:59
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С 1 июня на участке между улицами Старокубанской и Трамвайной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.
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