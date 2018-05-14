Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей

Рост цен на бензин вызван тремя основными причинами. Первая — сезонный фактор. Топливо обычно дорожает весной, поскольку повышение спроса из-за начала сельхозработ и активизации автолюбителей накладывается на остановку некоторых нефтеперерабатывающих мощностей для профилактических ремонтов.

В этом году добавился еще и скачок мировых цен на нефть. Казалось бы, как это может повлиять на внутренний рынок, если нефть у нас своя, да и в стоимости бензина на сырую нефть приходится лишь четыре процента?

Дело в том, что при высоких мировых ценах нефтяникам выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать внутри страны. В частности, при сегодняшнем сочетании нефтяных котировок и курса доллара экспорт одной тонны топлива приносит почти семь тысяч рублей дополнительной прибыли по сравнению с продажей внутри России.

Привлекательность экспорта приводит к нехватке топлива на внутреннем рынке: сейчас на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продается в среднем 15 тысяч тонн бензина в сутки вместо необходимых российским автозаправкам 50 тысяч тонн. Прямое следствие дефицита — рост цен, и сегодня тонна бензина АИ-95 стоит рекордные 55 314 рублей, подорожав за сутки на 2,5%, тонна АИ-92 — 54 703 рубля (плюс 2,8%), дизельное топливо — 50 007 рублей (плюс один процент).

Для сравнения: 4 мая тонна «девяносто пятого» стоила 50 185 рублей, АИ-92 — 49 830 рублей, дизель — 47 880 рублей. То есть всего за неделю цены повысились примерно на 10%. Вскоре это скажется и на автозаправках.