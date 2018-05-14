Пашинян заявил, что армяно-российские отношения будут более братскими

Отношения между Арменией и Россией будут более братскими. Об этом в воскресенье вечером в армянской церкви Святого Саркиса в Адлере заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает армянское государственное агентство Арменпресс.

"Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей Родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи (в понедельник в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном - прим. ТАСС) будут эффективными. Следовательно, Боже храни Российскую Федерацию, Боже храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба", - заявил Пашинян.

Он также призвал бизнесменов двух стран делать инвестиции в Армении.

"Я призываю всех армян, бизнесменов Сочи и всех российских и армянских бизнесменов РФ приехать в Армению и сделать инвестиции, создать рабочие места, потому что это - новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена", - отметил премьер-министр Армении.

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Сочи для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС). В ходе рабочего визита состоится первая встреча премьер-министра Армении и президента России. Запланированы и другие двусторонние встречи.

8 мая после почти двухнедельных протестов оппозиции парламент республики избрал премьера. За оппозиционного лидера Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против - 42. После его избрания правившая Республиканская партия Армении заявила об уходе в оппозицию и отказе от всех постов в правительстве.