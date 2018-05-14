Самострои в Лазаревском – под снос!

В Лазаревском районе г. Сочи под снос пошёл самовольно возведенный рынок.

В соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края капитальный объект недвижимости — кирпично-решетчатый забор и шесть торговых рядов состоящих из капитально возведенных торговых павильонов вдоль всего периметра крупного торгового комплекса «ТВС» подлежали сносу за счет должника.

В рамках возбужденного исполнительного производства представителю организации-должника вручено постановление о возбуждении ИП, со сроком добровольного исполнения. Как нередко бывает в подобных случаях, данный срок был проигнорирован.

С целью воздействия на должника судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также несколько постановлений о привлечении владельца самостроев к административной ответственности. Штрафы и исполнительский сбор были уплачены в полном объёме, но, несмотря на неоднократные уведомления о принудительном сносе объектов, добровольного исполнения решения суда не последовало.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель разъяснил взыскателю его права. Результатом стало обращение взыскателя – Администрации Лазаревского района города Сочи – в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Суд вынес решение, согласно которому Администрация получила право сноса строений собственными силами.

С начала апреля Администрация приступила к сносу торговых павильонов, расположенных по периметру торгового комплекса «ТВС» и забора, определяющего территорию рынка. Уже в ходе сноса, руководство должника – ООО «Фирма ТВС» - приняло решение оказать помощь в сносе павильонов.

Но тут представителей организации ждал неприятный сюрприз. Судебный пристав разъяснил им, что согласно решению суда, исполнение теперь возложено на взыскателя, с последующим взысканием расходов с ООО «Фирма ТВС». После этого вся помощь свелась к ежедневному присутствию представителей должника на рынке во время работ.

К настоящему моменту работы по сносу самостроев подходят к концу.