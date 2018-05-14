Под суд за уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы

В Крымском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы.

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы).

По версии следствия, юноша состоял на воинском учете в отделе военного комиссариата Краснодарского края по городу Крымску и Крымскому району. В июне 2017 года призывной комиссией было принято решение о замене молодому человеку военной службы на альтернативную гражданскую службу. В последующем ему лично вручили предписание об убытии в ноябре 2017 года в Саратовскую область для прохождения альтернативной гражданской службы в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Между тем, обвиняемый не явился в указанное время к месту назначения, при этом предупреждался об уголовной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю