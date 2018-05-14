Успеть за десять дней

С 10 по 20 мая 2018 года на Кубани проходит Всероссийская декада подписки. Во время нее во всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России — на десять процентов для федеральных и на пятнадцать процентов для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств — на пять и на десять процентов соответственно. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25 процентов по собственному каталогу Почты России или 20 процентов по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен экспертным советом и превысил 2500 наименований! — Традиционно Всероссийская декада подписка привлекает большое число подписчиков. В течение десяти дней акции читатели смогут подписаться на газеты и журналы на второе полугодие 2018 года с хорошей скидкой — до 40 процентов. Подписка на периодику является выражением уважения читателей к печатной прессе и знаком качества для наиболее востребованных у россиян изданий,— отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова. Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Также в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, Дома ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.