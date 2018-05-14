«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей в микрорайоне Гидростроителей

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет работы по замене двух ниток напорного канализационного коллектора по ул. Мачуги, обеспечивающего водоотведение микрорайона Гидростроителей с населением около 20 тысяч человек. «Старые стальные трубы диаметром 500 мм, пролегающие на глубине от 2-х до 3-х метров, будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Замена будет произведена с увеличением диаметра сетей до 710 мм в целях повышения их пропускной способности. Протяженность вновь проложенных сетей водоотведения составит свыше полутора километров». В связи с особенностью месторасположения данного коллектора, прохождением его через зеленую зону и проезжую часть, работы проводятся современным методом горизонтально-направленного бурения. Данная технология позволяет выполнять укладку трубопроводов без ущерба для инфраструктуры города и подземных коммуникаций. В целях удобств абонентов, замена сетей производится без отключения от услуг водоотведения.