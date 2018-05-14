«Газпром» обеспечит технику фермерских хозяйств природным газом

В станице Новопетровской Павловского района Краснодарского края Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков принял участие в тожественном открытии площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ). Здесь состоялась первая заправка техники крестьянского (фермерского) хозяйства «Барсук Т.Л.» природным газом.

В мероприятии участвовали Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев, руководители профильных подразделений «Газпрома» и дочерних обществ компании, представители Администрации Краснодарского края.

«Газпром» ведет масштабную работу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Среди перспективных направлений — сотрудничество с отечественными аграрными предприятиями по размещению заправочных объектов в местах эксплуатации сельскохозяйственной техники на условиях совместного финансирования.

Первый из таких проектов в настоящее время реализуется с фермерским хозяйством «Барсук Т.Л.», которое построило специальную площадку для размещения ПАГЗ. Заправщик «Газпрома», который будет здесь работать, рассчитан на обслуживание 40–50 единиц техники в день, продолжительность одной заправки составляет всего 10–15 минут. В перспективе ПАГЗ будет заменен блоком компримирования природного газа (КПГ), который позволяет заправлять большее количество техники по сравнению с ПАГЗом. Сооружение подводящего газопровода к нему возьмет на себя фермерское хозяйство, установку блока КПГ и заправку техники — «Газпром».

Первый этап реализации проекта — перевод всего автопарка фермерского хозяйства «Барсук Т.Л.» на природный газ. На втором этапе планируется обеспечение природным газом автотранспорта десяти близлежащих сельскохозяйственных предприятий.

«Предприятия Краснодарского края стали первыми в России, которые совместно с «Газпромом» приступили к реализации проекта по использованию природного газа на сельскохозяйственной технике на условиях совместного финансирования. «Газпром» видит большой потенциал в сотрудничестве с российскими аграрными предприятиями по переводу транспорта на газ. Сегодня стоимость одного кубометра природного газа на автозаправке в среднем составляет 13,4 руб., что в разы дешевле бензина и дизельного топлива. В рамках данного пилотного проекта при переводе 100 единиц сельхозтехники на газ суммарная ежегодная экономия может составить 186 млн руб. Кроме того, газ в моторах заметно увеличивает срок работы техники, снижает стоимость ее эксплуатации. Широкое использование газомоторного топлива в сельском хозяйстве — обязательно, если мы хотим сделать доступнее продукты питания на внутреннем рынке», — сказал Виктор Зубков.