Пограничники объявили набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в органах безопасности

В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), для замещения должностей: фельдшер, повар и водитель категории «С», «Д».

На сегодняшний день минимальное денежное довольствие военнослужащих пограничных органов составляет 26 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам предоставляется отпуск от 30 суток без учета времени на проезд к месту его проведения. Предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание. Кроме этого, все военнослужащие получают право на участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом регионе Российской Федерации.

Подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно получить:

город Краснодар, по телефонам: 8-(861)-219-90-63, 8-(861)-219-90-23;

город Сочи, по телефонам: 8-(8622)-66-88-76, 8-(8622)-66-88-90;

город Новороссийск, по телефону: 8-(8617)-60-83-42;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-70-487;

город Темрюк, по телефонам: 8-(86148)-6-99-24, 8-(86148)-6-99-32;

город Кропоткин, по телефонам 8-(86138)-7-24-52, 8-(86138)-7-71-80;

город Славянск-на-Кубани, по телефону 8-(86146)-3-16-08