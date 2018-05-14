Нелегала из центральноазиатской республики задержали на Тамани

Накануне пограничники совместно с коллегами из регионального управления внутренних дел провели рейд в приграничных районах Кубани по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами.

30-летнего трудового мигранта выявили в поселке Тамань. Выяснилось, что данный гражданин несколько месяцев незаконно осуществляет трудовую деятельность в прибрежном поселке. К тому же он давно превысил законные сроки пребывания на территории нашей страны.

Гостя из солнечной республики привлекли по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях – ст. 18.10 и ст. 18.8 КоАП РФ. Молодого мужчину доставили в суд, который избрал в отношении правонарушителя меру административного воздействия в виде выдворения за пределы Российской Федерации.