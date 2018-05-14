Коллектив прокуратуры Краснодарского края выражает соболезнования родным и близким ветерана прокуратуры Камаляна Рафика Геворковича

Камалян Рафик Геворкович (10.01.1947 – 14.05.2018) старший советник юстиции, после окончания Ереванского государственного университета в 1975 году поступил на службу в органы прокуратуры Краснодарского края, где проработал до сентября 2003 года.

Рафик Геворкович посвятил служению Закону 28 лет своей трудовой жизни. На всех участках работы он профессионально выполнял свой служебный долг, чем внес весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, интересов общества и государства.

После выхода на заслуженный отдух не прерывал связь с прокуратурой, вел активную общественную работу, являлся членом Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

Ветеран труда, награжден медалью прокуратуры «290 лет прокуратуре России».

Коллектив и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Рафика Геворковича.