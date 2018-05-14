Активисты ОНФ выявили незаконную вырубку леса в Лабинском районе Краснодарского края

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае поступило обращение жителей Лабинского района по вопросу массовой вырубки деревьев в лесополосах. Общественники обратились в министерство природных ресурсов края, прокуратуру и к главе района по данному факту. Министерство природных ресурсов сообщило в региональное отделение ОНФ, что после проверки установлено: действия по вырубке деревьев, действительно, содержат признаки состава преступления и в отдел МВД по Лабинскому району направлено заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

По информации граждан, с начала 2018 г. в окрестностях поселков Новолабинский и Соколихин идет массовая вырубка лесопарковых защитных зон между участками земель сельскохозяйственного назначения, а вырубленные деревья в качестве дров продают жителям поселков и станиц Лабинского района.

Исходя из осмотра данной территории представителями ОНФ можно предположить, что вырубка лесополос ведется для увеличения неучтенных пашней, так как все поля размежеваны и отражены на кадастровой карте, а лесополосы в указанные земельные участки не входят, и, соответственно, налогом не облагаются. Массовая вырубка деревьев негативным образом сказалась на состоянии животного мира, поскольку на данной территории ранее обитало много живности: зайцы, лисы, разновидности птиц. В связи с вырубкой животные и птицы покинули привычную среду обитания. После обращения ОНФ в министерство природных ресурсов Краснодарского края ведомством совместно с ГБУ региона «Управление «Краснодарлес» произведен выезд, по результатам которого установлены факты вырубки деревьев в ветрозащитной полосе и сжигания порубочных остатков. На данный момент оценивается сумма ущерба, нанесенная «черными лесорубами».

В свою очередь, из администрации Лабинского района в региональное отделение ОНФ поступил ответ о том, что орган исполнительной власти информирован о противоправных действиях, знает, что указанная территория используется хозяйствующим субъектом без оформления в установленном порядке законных прав, однако местный орган земельного контроля имеет возможность внести данный участок на проверку только в 2019 г.

«Уверена, что прокуратура Краснодарского края совместно с МВД выявят нарушителей значительно ранее 2019 г., пока за проверку все-таки возьмется местный земельный орган Лабинского района. И более того, удастся не только наказать виновных, но и предотвратить ущерб, который может быть нанесен за целый год бездействия, – заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Считаю, что местные представители власти должны быть заинтересованы в сохранении биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности своего муниципального образования, и данные вопросы должны решаться максимально оперативно, без долгосрочных планов».

Региональная рабочая группа ОНФ «Социальная справедливость» проведет выездное заседание в Армавире по факту двух последних случаев о незаконной вырубке в Краснодарском крае.