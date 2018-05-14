С 1 июля 2018 года начинают действовать новые тарифы на воду

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» извещает абонентов о том, что с 1 июля 2018 года в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края №47/2017-вк от 6 декабря 2017 года изменятся тарифы на услуги водоснабжения.

Для абонентов ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» тариф на услугу холодного водоснабжения будет составлять 50,62 руб. за 1 куб. м (без НДС) и соответственно 59,73 руб. за 1 куб. м с учетом НДС.

Для потребителей ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» тариф на холодную воду составит 17,30 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и соответственно 20,41 руб. за 1 куб. м с учетом НДС.

Для потребителей ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» водоснабжение по новому тарифу будет стоить 14,62 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и соответственно 17,25 руб. за 1 куб. м с учетом НДС.

Платежные документы с начислением по новым тарифам абоненты получат в августе текущего года.

Стоит напомнить, что ГУП КК «Кубаньводкомплекс» - предприятие, которое осуществляет свою деятельность исключительно за счет средств, полученных от абонентов в качестве оплаты за услуги водоснабжения. Сумма тарифа определяется исходя из затрат, которые предприятие-поставщик воды несет ежегодно для обеспечения стабильной подачи воды от скважины или водозабора до конечного потребителя. В состав тарифа входят такие затраты, как добыча воды, электроэнергия, ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей и оборудования, затраты на оплату труда, охрану труда и технику безопасности, амортизацию основных средств, налоги и прочие расходы, связанные с ежедневной деятельностью предприятия. Своевременная оплата за воду позволяет предприятию эффективно функционировать и нормально развиваться.

Внесение платы за воду должно осуществляться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. Оплатить счета за потребленный ресурс можно в любом почтовом отделении, в отделении банка, с помощью банкомата или терминала самообслуживания, по средствам онлайн-оплаты на портале ГИС ЖКХ или через Сбербанк-онлайн.

Получить информацию о начислениях за воду можно по телефонам «горячей линии» службы сбыта:

- ст. Старотитаровская РЭУ «Таманский групповой водопровод» 8(86148) 91-473, 8(918) 684-81-33,

- ст. Староминская РЭУ «Ейский групповой водопровод» 8(86153) 57-177,

- г. Крымск РЭУ «Троицкий групповой Водопровод» 8(86131) 51-055,

- контактный телефон управления сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс» г.Краснодар 8(861) 226-93-64.