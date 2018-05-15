Банк «Восточный»: в южном направлении

Банк «Восточный» является одним из крупнейших частных банков России, обладая одной из наиболее разветвленных региональных сетей. Банк входит в перечень кредитных организаций, признанных ЦБ России значимыми на рынке услуг, и стремится предложить клиентам новые сервисы и технологии, современные финансовые продукты, уделяя большое внимание качеству обслуживания. Банк «Восточный» предоставляет кредиты и депозиты для физических и юридических лиц. В 2017 году «Восточный» стал универсальным банком, предложив широкий спектр услуг для компаний малого и среднего бизнеса.

О работе и проектах банка «Восточный» в Краснодарском крае «Кубани сегодня» рассказала управляющий специализированным отделением Южного филиала банка «Восточный» Анна Самарская.

— Анна Сергеевна, когда появился банк «Восточный» в Краснодарском крае, сколько филиалов по краю?

— Банк «Восточный» появился в 1991 году и довольно быстро охватил своей сетью всю территорию страны, включая и Краснодарский край. Сегодня в регионе работает семь наших представительств в разных городах, в том числе три — в Краснодаре. Но нужно понимать, что сегодня количество офисов — не главный показатель масштабов бизнеса. Благодаря внедрению новых технологий в банке «Восточный» многие услуги мы можем оказывать дистанционно, даже в тех населенных пунктах, где у нас нет своих помещений. Количество наших клиентов в Краснодарском крае измеряется сотнями тысяч.

— На форуме в Сочи администрация Краснодарского края и банк «Восточный» заключили соглашение о сотрудничестве. Что оно подразумевает? Расскажите подробнее.

— Это соглашение, во-первых, подчеркивает важность Краснодарского края для нашего банка, а во-вторых, связано с развитием нашей работы с предпринимателями. Мы взяли на себя задачу развивать программы для малого и среднего бизнеса и содействовать становлению ипотеки в регионе. Но самая важная цель — создать на базе наших офисов многофункциональные центры оказания государственных услуг для физических и юридических лиц Кубани. Здесь предприниматели за один визит смогут оформить все документы — как банковские, так и государственные и после этого спокойно заниматься бизнесом из своего дома или офиса. Несколько таких центров банк уже открыл на Дальнем Востоке, и посетители очень высоко оценили их удобство. С начала мая такой центр работает и в Краснодаре.

— Поменялись ли в последние два-три года предпочтения в банковских продуктах со стороны клиентов?

— Изменения в нашем портфеле связаны с тем, что «Восточный» принял решение перейти от розничного банкинга к универсальному. За последние несколько лет у нас появились новые продукты, нацеленные на бизнес-сектор, которые оказались очень востребованы на рынке. Например, выдача банковских гарантий. Федеральные законы требуют от потенциальных подрядчиков, участвующих в тендерах, предъявлять такие гарантии, однако в России сегодня очень немного финансовых организаций, которые предлагают такой продукт. Поэтому спрос растет лавинообразно: за несколько месяцев нынешнего года мы уже выдали больше банковских гарантий, чем за весь 2017 год. Еще один популярный продукт — тендерный кредит, который привлекают для обеспечения участия заявки в электронных аукционах. А среди предложений для физических лиц всё большим спросом пользуется кредитование под залог недвижимости. Оно позволяет привлекать достаточно большие средства под процентную ставку заметно ниже среднерыночной.

— Чего ждать от рынка потребительского кредитования?

— Несмотря на все разговоры о кризисе, еще в 2017 году рынок кредитования начал оживляться. Конечно, ситуация на рынке находится под влиянием внешних и внутренних факторов, таких как размер ключевой ставки ЦБ. Но в целом можно ожидать продолжения наметившегося роста потребительского кредитования. Здесь есть два разнонаправленных процесса: банки расширяют доступность кредитов и списки потенциальных заемщиков, но в то же время пытаются снижать риски выдачи необеспеченных кредитов. Этим объясняется, например, развитие залогового кредитования. Еще один фактор — увеличение доли выдачи кредитных карт, которые постепенно вытесняют кредиты наличными. Это часть общего тренда повышения технологичности банковского бизнеса и автоматизации процессов.

— Охотно ли клиенты пользуются возможностью оформить заявки на кредиты и кредитные карты онлайн? Какие суммы и сроки востребованы среди населения?

— Онлайн-сервисы вообще пользуются всё большим спросом, и развитие их — требование времени. Банк «Восточный», как современный и технологичный банк, предоставляет своим клиентам такие возможности, как дистанционное управление расчетным счетом компании, возможность вносить очередные платежи и даже оставлять заявки на кредиты. Более того, с помощью данного сервиса даже в тех городах, где нет офиса банка, клиенты могут оставлять заявки на кредитные карты — в этом случае продукт будет им доставлен почтой. Мобильные приложения позволяют прямо с мобильного телефона отслеживать информацию по своим кредитным обязательствам, получать напоминание о дате очередного платежа и видеть подробный график платежей, а также погашать задолженность в режиме онлайн. С помощью мобильного сервиса также можно найти на карте ближайшие отделения, точки приема платежей, узнать сроки зачисления платежей и размеры комиссий. Чат-боты позволяют оперативно решать сервисные вопросы или заказывать выписки и справки онлайн. В целом приложения банка «Восточный» отличаются максимальной простотой и удобством.

— Несколько доводов в пользу того, чтобы оформить банковскую карту.

— Наличие банковской карты — это необходимый атрибут современного человека. Помимо удобства оплаты и безопасности на сегодняшний день банковские карты дают кучу преимуществ и дополнительных бонусов. Так, при оплате картой может возвращаться кешбэк, в банке «Восточный» по некоторым картам он достигает 10%. Также в любое время вы можете совершать денежные переводы, даже находясь в тысячах километров от получателя. Благодаря нашему сотрудничеству с системами Visa и Mastercard вы можете путешествовать по миру, не беспокоясь об обмене наличной валюты. Использование карт многократно безопаснее, чем наличности,— вы вряд ли станете жертвой ограбления. А возобновляемый кредитный лимит по кредитной карте избавляет вас от необходимости собирать новый пакет документов на каждую выдачу, как с кредитом наличными.

— Банк «Восточный» запустил новый продукт «Кредит на исполнение контракта». Для чего он предназначен?

— Банк сформировал полный пакет продуктов для обеспечения тендерных процедур, и «Кредит на исполнение контакта» входит в их число. Это предложение было запущено только в феврале, но уже имеет хорошие показатели по спросу. Заемщик может получить в кредит в размере до 50 процентов от суммы контракта на сумму до 20 млн рублей. Решение о его одобрении принимается за один день и не требует дополнительного обеспечения за исключением права требования выручки по финансируемому контракту. Популярность этого продукта объясняется в том числе и тем, что его сегодня предлагает очень ограниченный круг банков. Кстати, контрактные кредиты имеют и социальное значение. Например, за счет этого продукта финансируются работы по строительству и ремонту дорог, многоквартирных домов, обустройству территорий. Более того, благодаря поддержке банка, будут проведены реставрационные работы на памятнике культуры «Усадьба „Архангельское”» (Москва) на объекте культурного наследия федерального значения — в павильоне «Чайный домик».

— Расскажите об акции «Команда Visa».

— Это возможность для клиентов «Восточного», пользующихся картами Visa, попасть на финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Это главный приз конкурса, который включает билеты, транспортное сопровождение, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками и даже уникальную экскурсию по стадиону «Лужники» с возможностью сделать эксклюзивные фото прямо с центра поля. Всего будет разыграно пять таких поездок. Среди других призов — пятьдесят билетов на двоих на групповой матч или четвертьфинал с оплатой проживания или проезда, а также пятьсот «сетов болельщиков» с фанатскими аксессуарами, которые могут быть доставлены на дом. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте fia.visa.ru, оплатить картой Visa покупки на сумму от трехсот рублей каждая и зарегистрировать на сайте подтверждающие их чеки. Чем больше было совершено таких покупок, тем выше шансы клиента получить приз.

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР