Будущее регионального радио обсудят в Сочи. Профильная конференция пройдет с 31 мая по 1 июня. Более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России — федеральных, региональных и локальных – соберутся в отеле Pullman, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи.

- Конференция «Будущее регионального радио» проходит уже седьмой год подряд при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Участников ждут выступления лидеров индустрии, презентации новых радиопроектов, дискуссии по наиболее актуальным темам, знакомство с передовыми практиками управления региональной радиокомпанией. Постоянный диалог профессионалов индустрии позволяет находить и внедрять инновационные подходы и технологии, способствует повышению аудиторной и коммерческой привлекательности региональных радиостанций в условиях растущей конкуренции и сложной экономической ситуации на рекламном рынке, - уверены в Российской Академии Радио.

Участники мероприятия обсудят тренды радиовещания, аудиторию регионального радио, правоприменительную практику, опыт и эффективные практики ведущих региональных радиобрендов, идеи продвижения, цифровые технологии, деятельность регуляторов и многое другое. На конференции выступят руководители крупнейших российских радио-холдингов, признанные эксперты радиовещательной индустрии, представители компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального антимонопольного агентства, Академики РАР.

Ирина СИЗОВА