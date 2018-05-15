55 лет на сцене

«Горячие ключи» отпраздновали День рожденья коллектива и отметили 80-летие бессменного руководителя хора – Бориса Зозули. Двойной юбилей народный казачий хор встретил большим концертом.

В зрительном зале «Перекрестка» был полный аншлаг. Поздравить и услышать репертуар юбиляров пришли жители, гости города и коллеги по творческому цеху. Теплые поздравления и пожелания именинникам передал и глава Горячего Ключа на своей странице в «Фейсбук».

В свой юбилей «Горячие ключи» подарили гостям лучшие произведения. «Белый тополь, белый клен», «Эх, кубанцы-молодцы», «Барыня»… в активе коллектива более 800 композиций – хватит не на один десяток концертов. Их исполнение было неоднократно и по достоинству оценено на муниципальном и краевом уровнях – выставочный стенд в холле творческого объединения едва смог вместить все грамоты и дипломы хора.

Неоднократный победитель и лауреат конкурсов и фестивалей самодеятельной народной песни различных уровней, хор давно доказал высокое звание хранителя фольклорных традиций. Возглавляемые бессменным руководителем, Заслуженным работником культуры Кубани Борисом Зозулей, «Горячие ключи» на протяжении более полувека покоряют сердца зрителей и слушателей.