Путин поздравил Пашиняна с назначением

В Сочи, куда прибыли лидеры государств-членов ЕАЭС, прошла встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Отметим, что депутат оппозиционного блока «Елк» и лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был избран парламентом Армении на должность премьер-министра республики 8 мая. Его предшественник Серж Саргсян ушел в отставку из-за протестов в стране. В ходе первой встречи с Пашиняном Путин поздравил главу армянского кабмина с назначением на эту высокую должность.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнера и союзника в регионе». Путин отметил, что это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов безопасности.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор. Будем работать на международной арене, в ООН, где Россия и Армения поддерживают друг друга», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду, что и в будущем удастся сохранить и приумножить очень хорошие результаты, которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении.

В свою очередь Пашинян выразил благодарность Путину за теплые слова и отметил стратегические союзнические отношения двух стран.