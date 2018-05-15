Центробанк планирует изменить тарифы на ОСАГО

С 31 августа Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта соответствующего указания. Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли, последний раз регулятор поднимал их в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП. Эту систему Центробанк менять не намерен.

В проекте изменений не указаны новые значения минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО и коэффициенты. Их размер еще предстоит определить. Центробанк предлагает оставить прежними действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя.

Российский союз автостраховщиков поддерживает изменение тарифов, сообщил СМИ президент организации Игорь Юргенс. Он считает, что тарифы нужно полностью освободить от государственного регулирования. По его мнению, после либерализации стоимость ОСАГО для убыточных клиентов может возрасти на 25−50%, для неубыточных — снизиться на 50%.