«Ночь в музее»: Банк России представит древние монеты

Банк России в Краснодаре приглашает всех желающих узнать историю денег, участвуя в общероссийской акции «Ночь в музее». Экспозиция Южного ГУ Банка России расположится в одном из залов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына по ул. Гимназическая, 67. Будут представлены две тематические зоны: «Древние монеты – свидетельства торговых связей региона» и «Знай свои деньги». Первая экспозиция познакомит с раритетными деньгами: античными, средневековыми и более поздними монетами местной чеканки, имевшими обращение на территории Краснодарского края.

В зоне «Знай свои деньги» гостей ждет рассказ о «жизненном цикле» купюр, признаках подлинности и платежеспособности. Будут представлены наглядные образцы современных монет и банкнот, памятных монет, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Посетить выставку Южного ГУ Банка России в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына сможет любой желающий 19 мая с 19.00 до 00.00.