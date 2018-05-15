В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы города Сочи, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, 20 марта 2018 года, примерно в 12 часов дня, женщина, находясь на 1 платформе железнодорожного вокзала станции Адлер, расположенного в городе Сочи Краснодарского края, продала 4 пластиковые бутылки спиртосодержащей жидкости, объемом по 1,5 литра каждая, на общую сумму 800 рублей.

Согласно проведенной экспертизе указанная продукция не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей и представляет опасность для здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Н.В. Аверкова