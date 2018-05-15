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СЮЖЕТ ДНЯ

Недобросовестный арендатор лишился гаража

Вторник, 15 мая 2018 12:13
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Житель города Армавира Краснодарского края, задолжавший крупную сумму, лишился имущества.
Долг сложился из недоимок по арендной плате. Гражданин М недоплатил администрации г. Армавира в общей сложности 340 тысяч рублей. С учетом нежелания должника расплачиваться добровольно, дело дошло до суда, а затем – и до Службы судебных приставов.
В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», неплательщик был своевременно и в установленном порядке уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, однако никаких мер к погашению долга не предпринял. Зато их предпринял судебный пристав-исполнитель. В ходе проведения исполнительных действий работником Службы было установлено, что в собственности у гражданина М имеется недвижимое имущество - гаражный бокс, в отношении которого составлен акт описи и ареста.
Предварительная стоимость арестованного имущества составляет 400 тысяч рублей. В настоящий момент готовится пакет документов, необходимых для направления гаражного бокса на принудительную реализацию. Средства от нее поступят на счет администрации г. Армавира.

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