На Кубани становится всё больше легальных коллекторов

Еще одна организация внесена Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

ООО «Юридическое агентство ВИП-Коллекшн» стало третьей по счету организацией, внесенной в реестр на территории края.

Напомним, Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр.

В связи с этим, в структуре Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю создан отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

По результатам четырех проверок, проведенных в 2017 году работниками отдела составлено 11 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) в отношении трех юридических лиц, внесенных в государственный реестр. По пяти протоколам уже вынесены решения: нарушителям назначены штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Динамика говорит сама за себя: в 2018-м в отдел ведения государственного реестра УФССП России по Краснодарскому краю на рассмотрение поступило 105 обращений граждан о нарушениях Федерального закона от 03.06.2016 г. N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Это в 2,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года (40 обращений).

Составлены 22 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ. Основные нарушения выражены: в превышении лимита взаимодействия с должниками и третьими лицами по средством смс-сообщений, телефонных переговоров; взаимодействие с третьими лицами без необходимого письменного согласия; некорректное содержание сообщений, направляемых в адрес должника и третьих лиц.

При этом, работники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности взаимодействуют с внесенными в госреестр организациями. В последних числах апреля на базе Управления прошел очередной семинар-совещание, с представителями организаций, в ходе которого рассмотрены наиболее актуальные вопросы взаимодействия.