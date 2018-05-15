Экологический десант «Краснодар Водоканала» провел уборку берега реки Кубань

В рамках Общероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России», трудовой десант «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») высадился на берегу реки Кубань. Работники водоканала навели порядок на прибрежной территории вблизи Юбилейного микрорайона. Специалисты предприятия собрали и вывезли скопившийся на берегу крупногабаритный и бытовой мусор.

«Не задумываясь об ущербе для акватории реки, отдыхающие оставляют после себя на берегах огромное количество мусора. Многие искусственные материалы не разлагаются в течение десятков лет, препятствуя самоочищению реки. Основной целью нашей акции стала популяризация бережного отношения населения к водной артерии края», - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

Стоит отметить, что краснодарский водоканал ежегодно проводит подобные мероприятия, поддерживая инициативу администрации города Краснодара и Краснодарского края по наведению чистоты и порядка в столице Кубани.