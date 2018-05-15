В Краснодаре директор школы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из городских школ. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2017 года женщина приняла на работу своего племянника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. После этого директор школы дала указание подчиненным работникам, не осведомленным о ее преступных намерениях, оформить и выдать новому сотруднику банковскую карту для перечисления ему заработной платы. Затем она необоснованно завысила родственнику разряд должности, увеличив тем самым заработную плату, и утвердила табеля учета использования рабочего времени и расчета зарплаты о якобы отработанном новым работником времени, в связи с чем ему были начислены денежные средства. Между тем, молодой человек свои должностные обязанности не выполнял. В результате противоправных действий директора школы МО город Краснодар был причинен материальный ущерб на сумму, превысившую 114 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю