Из Сочи в Ригу за три часа

Прямой авиарейс связал Сочи с Ригой. Полеты выполняет латвийская авиакомпания AirBaltic на воздушном судне Boeing-737. Улететь из Сочи в Ригу можно будет дважды в неделю – по средам и субботам. Время вылета в 03:20, продолжительность полета – три часа 10 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении – от 99 евро, включая сборы.

- Новый маршрут предлагает удобные стыковки с аэропортами Европы и Скандинавии для путешественников из России, а туристам из стран Балтии – возможности для летнего отдыха на побережье Черного моря, - отметили в AirBaltic.

Всего в летнем расписании полетов Международный аэропорт Сочи будет обслуживать 62 направления. Выполнять перевозки будут более 40 авиакомпаний. В международной программе помимо рейсов в Ригу заявлены Казахстан, Дубаи, Израиль, Грузия, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Иран. Среди внутренних рейсов – полеты в Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Калининград, Кемерово, Краснодар, Киров, Красноярск, Липецк, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Тюмень, Томск, Уфа, Ханты-Мансийск и другие.

Ирина СИЗОВА