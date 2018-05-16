Приставы нашли должника в бане

Житель Успенского района Краснодарского края расстался с собственным автомобилем из-за безответственного отношения к кредитным обязательствам. Гражданин задолжал банку 685 тысяч рублей.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав установил, что в собственности у неплательщика имеется автомобиль «Опель Астра» 2013 года выпуска. С учетом отсутствия со стороны гражданина какой-либо инициативы по погашению задолженности, судебный пристав приступил к мерам принудительного исполнения. И тут произошел курьёзный случай.

Судебный пристав-исполнитель Успенского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю вместе со своим коллегой – судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов – прибыл по адресу проживания неплательщика, когда тот «культурно отдыхал».

Вместе с компанией друзей селянин парился бане. Вся компания ждала (по словам должника и его гостей) прибытия подруг и была крайне удивлена, обнаружив, что вместо них приехали судебные приставы. Должник, вышедший из парилки, что называется, в костюме Адама, лишь печально констатировал: «Приехали девочки, да не те!».

Тем не менее, в ходе составления акта описи и ареста автомобиля, селянин занял куда более активную позицию. Он прилюдно пообещал спрятать автомобиль, дабы не допустить его изъятия и передачи на реализацию. Оценив достаточно агрессивную и безответственную позицию должника, судебный пристав-исполнитель принял оптимальное решение: автотранспортное транспортное средство было изъято и передано на ответственное хранение в специализированную организацию.

В ближайшее время автомобиль будет выставлен на торги, вырученные средства пойдут в счет погашения долга.