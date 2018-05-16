На Кубани стартовала информационная акция «Судебные приставы – детям»

В преддверии Международного дня защиты детей, традиционно отмечаемого 1 июня, Управление ФССП по Краснодарскому краю объявляет о старте информационной акции «Судебные приставы – детям».

Служители Закона призывают жителей Кубани, игнорирующих обязательства выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетних детей, вспомнить о своей ответственности и погасить долги по алиментам. В противном случае, к должникам будут применены все предусмотренные законодательством меры по принудительному взысканию задолженностей. Из-за долгов по алиментам платежам человека могут привлечь к административной и уголовной ответственности, ограничить право выезда за пределы Российской Федерации, а также пользования специальными правами. Судебные приставы также могут наложить арест на имущество должника и пр.

О наличии задолженности по алиментам можно узнать через сервис Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» (http://r23.fssprus.ru/iss/ip).