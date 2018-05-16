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СЮЖЕТ ДНЯ

Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту

Среда, 16 мая 2018 09:40
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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту и доехал за рулем «КамАЗа» из Краснодарского края до Керчи всего за 16 минут.

Колонна грузовиков и спецтехники во главе с президентом проверяла прочность сооружения.

Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного, по 19 км.

Автомобильная часть включаетт в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта.

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