Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту и доехал за рулем «КамАЗа» из Краснодарского края до Керчи всего за 16 минут.

Колонна грузовиков и спецтехники во главе с президентом проверяла прочность сооружения.

Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного, по 19 км.

Автомобильная часть включаетт в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта.