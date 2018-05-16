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В МВД предложили отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

Среда, 16 мая 2018 09:46
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Об этом говорится в размещенном ведомством проекте постановления, пишет «Газета.ру». Авторы документа подчеркивают, что указанная норма потеряла свою актуальность, поскольку динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами: конструкцией транспортного средства, его загруженностью и наличием современных электронных систем торможения и стабилизации.

«Установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в МВД подчеркивают, что размещение знака заднем стекле автомобиля ухудшает обзор с места водителя.

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