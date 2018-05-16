В Краснодаре 19 мая пройдет «Ночь музеев – 2018»

На Кубани 19 мая можно посетить более 60 музеев бесплатно в рамках «Ночи музеев». Акция состоится 19 мая с 19:00 до 00:01.

Выставки и инсталляции будут представлены не только в музеях, но и на открытых площадках.

В музеях Кубани наряду с существующими экспозициями покажут редкие или ранее не выставлявшиеся фондовые экспонаты.

Кроме этого гостям предложат мастер-классы, поэтические чтения, музыкальные номера и многое другое. В скверах и на пешеходных зонах Краснодара пройдут инсталляции, концерты, передвижные выставки.