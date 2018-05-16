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Два платных участка дороги появятся на Кубани в этом году‍

Среда, 16 мая 2018 09:52
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Платные дороги создаются в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Она предусматривает реконструкцию, обустройство и эксплуатацию на платной основе дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и до Новороссийска.

- Платная дорога будет максимально безопасной, ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием. На платных участках будут дежурить аварийные комиссары, которые будут оказывать всю необходимую помощь автомобилистам, – подчеркнул Дерингер, добавив, что по аварийность на платных дорогах по статистике снижается в два раза.

Он уточнил, что оплачивать проезд можно как наличными, так и банковской картой, а также мобильным телефоном. Кроме того предусмотрена возможность получить скидку. Для тех, кто все же не хочет платить, планируются альтернативные варианты объезда.

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