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Благодаря сотрудникам УФСБ России по краю выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в Красноармейском районе

Среда, 16 мая 2018 13:35
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Благодаря сотрудникам УФСБ России по краю выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в Красноармейском районе

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Красноармейском районе осмотрели домовладение одного из подозреваемых и обнаружили предметы, схожие с оружием и боеприпасами к нему. Экспертизой подтверждено, что изъятые предметы являются однозарядной винтовкой и охотничьим ружьем, а боеприпасы – боевыми патронами (в количестве более 40 штук). В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» находится в производстве отдела дознания ОМВД России по Красноармейскому району. Расследование продолжается. Санкции по статье 222 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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