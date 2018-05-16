«Балтика» приглашает на вечер открытий в музее истории пивоварения

Вечером 19 мая 2018 года в Ростове-на-Дону для всех желающих старше 18 лет будет организована бесплатная тематическая экскурсия на современное производство и в музей истории пивоварения компании «Балтика». Предварительная запись обязательна.

Мировая история пивоварения – это путь длиной в тысячи лет, полный открытий, изобретений и великих людей, внесших вклад в развитие и совершенствование этого искусства. Сегодня эксперты компании «Балтика» продолжают дело десятков поколений пивоваров, изо дня в день создавая качественное пиво и развивая пивоварение «до величайшей из возможных степеней совершенства», как завещал основатель Carlsberg Я.К. Якобсен.

19 мая всех пришедших на тематическую экскурсию ждет удивительный вечер на «Балтике»: знакомство с историей становления искусства пивоварения и пятью основными открытиями, без которых современного пива просто бы не было, путешествие по цехам оборудованного по последнему слову техники завода, неожиданные задания на маршруте, квест в музее с подарками для самых внимательных и, конечно, профессиональная дегустация с экспертами компании «Балтика». Они расскажут об особенностях различных стилей пива и их истории, а также покажут, как максимально раскрыть богатую палитру вкуса и аромата этого напитка.

В ходе экскурсии гости, разбившись на команды, смогут проследить весь путь рождения пива – от принципов отбора и подготовки натуральных ингредиентов к варке до автоматического розлива и упаковки готового пива для доставки к местам продажи, в том числе на экспорт более чем в 75 стран мира, где «балтийское» пиво любят за высокое качество и отменный вкус.

Одной из ключевых точек маршрута станет посещение музея истории пивоварения компании «Балтика». Здесь собраны редкие экспонаты, раскрывающие многогранность этого искусства и путь его развития от истоков до наших дней. Участникам придется самим выступить в роли хранителей музея и, ознакомившись с экспозицией, найти ответы на вопросы квеста. Записаться на тематическую экскурсию можно на сайте и по телефону горячей линии 8-800-333-33-03. Посетить мероприятие смогут только лица, достигшие 18 лет и подтвердившие свой возраст любым соответствующим документом.

Официальный хэштег: #visitbaltika.