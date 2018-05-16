Банки Юга и Северного Кавказа получили почти 30 млн банкнот новых номиналов

Доля купюр новых номиналов в общем количестве выданных в первом квартале текущего года в ЮФО и СКФО банкнот достигла 4,8%. В том числе номиналом 200 рублей – 1,1%, номиналом 2000 рублей – 3,7%.

На территории двух федеральных округов с момента массового выпуска в оборот банки получили свыше 9 млн 200-рублевых банкнот и почти 20 млн – двухтысячных.

В целом по стране доля купюр номиналом 200 и 2000 рублей в общем числе банкнот в обращении по данным на 1 апреля составила 1,7%. По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у организаций и жителей страны.

Больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров сторублевки (20%).

Всего на 1 апреля в наличном денежном обращении находилось 9,2 трлн рублей, из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.

Южное ГУ Банка России