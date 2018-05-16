Активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» будут добиваться уменьшения автомобильных заторов на ул. Уральской

Эксперты Общероссийского народного фронта провели межведомственные рейды по изучению проблем, связанных с ремонтом дорог и организацией дорожного движения в г. Краснодаре, в ходе которых большинство негативных сигналов, поступивших от жителей города, подтвердилось. Было принято решение провести круглый стол при участии ответственных чиновников, заявителей и неравнодушных жителей города. В итоге собралось более 30 человек с целью выработать пути решения сложившихся дорожных ситуаций.

Например, жители п. Знаменский и г. Краснодара жалуются на постоянные многокилометровые пробки на спуске с моста дороги М-4 со стороны п. Знаменского на ул. Уральскую. Главной причиной является нахождение остановки автобуса без кармана для заезда за счет полосы движения, в результате чего из двух полос образуется одна, также въезжающий транспорт вынуждает перестраиваться в один ряд оборудованный разворот, который находится практически напротив остановки, в результате водители автомобилей попадают в так называемое «бутылочное горлышко».

«Во время проведения одного из рейдов пробка была такой, что представители общественности из п. Знаменского не смогли приехать, чтобы принять участие в мероприятии, простояв несколько часов в заторе. Из-за непродуманной позиции по обустройству разворота и автобусной остановки при производстве проектных работ, проблема пробок на данном участке не только не решена, стало ещё труднее проезжать данный участок», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий, - мы будем настаивать, чтобы в ближайшее время дорожники устранили имеющиеся недостатки и использовали пропускную способность дороги в полном объёме».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов заверил присутствующих, что до конца мая будет организовано полноценное двухполосное движение по ул. Уральской, что существенно уменьшит затор на въезде, но знак «только прямо» перед пересечением с ул. Сормовской останется, несмотря на просьбы жителей, поворот налево будет запрещен, так как такой маневр увеличивает аварийность на данном участке дороги.

В ходе дискуссии были подняты и другие острые вопросы: неработающие ливнёвки, отсутствие светофоров на оживленных участках дорог, отсутствие разметки, необходимость новых дорожных знаков, недостатки при проведении ремонтных работ по ул. Новороссийской, ул. Брюсова, ул. Тургенева, ул. XXI Партсъезда, ул. Уссурийской и многое другое. Часть обращений уже сейчас будет отработана, но многие моменты требуют времени, повторных рейдов совместно с ГИБДД, с привлечением представителей всех ответственных служб и ведомств.