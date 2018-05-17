В Краснодаре местная жительница предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, в феврале 2018 года девушка приискала и арендовала по улице 1-ая Первомайская нежилое помещение. После этого обвиняемая установила в помещении оборудование - 10 игровых терминалов и впоследствии проводила азартные игры с использованием сети «Интернет». 15 февраля 2018 года незаконная деятельность заведения была пресечена.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая действует по настоящее время.

Обвиняемая признала свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю