В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по подозрению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Кубаньстройпроект», которая подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере архитектуры, в период с января по июнь 2017 года не выплачивала в полном объеме заработную плату менеджеру, экономисту и прорабу организации. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 254 тысячи рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги она использовала на иные нужды предприятия. На данный момент задолженность частично погашена.

В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и возмещение потерпевшим ущерба является одним из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю