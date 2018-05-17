Кубанский пристав пробежал марафон

Судебный пристав по ОУПДС Тбилисского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Тимур Мансур вошел в 20-ку лучших бегунов района. Спортивные кубанцы померялись силами на марафоне с двухкилометровой дистанцией, пролегавшей по улицам станицы Тбилисской.

Судебных приставов района на спортивном мероприятии представлял Тимур Мансур. Всего в марафоне приняли участие свыше ста человек.

За Тимура на спортивный праздник пришли поболеть многие сотрудники отдела судебных приставов, и он их не разочаровал! Мансур показал хорошее время при прохождении дистанции, придя к финишу 13-м.

«Спортивные успехи наших сотрудников – прямое доказательство их профессиональной пригодности, - комментирует начальник Тбилисского РОСП УФССП России по Краснодарскому краю Юрий Керопян. – Ведь и судебный пристав-исполнитель, и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов должны держать себя в хорошей физической форме для максимально эффективного выполнения своих служебных обязанностей».