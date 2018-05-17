Подготовка к лету продолжается

Силами ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ведутся работы по ремонту оборудования и объектов, находящихся на балансе предприятия, нуждающихся в текущем или капитальном ремонте.

С начала года специалистами участка централизованного ремонта оборудования и сооружений произведен капитальный ремонт 13 погружных насосов и 5 центробежных насосов. Подрядным способом выполнен капитальный ремонт электродвигателя АД 630 кВт.

На насосной станции первого подъема НС-1 на двух артезианских скважинах заменены водоподъемные колонны – вместо стальных трубопроводов Д-114 мм смонтированы полиэтиленовые Д-160 мм, установлены две новые задвижки диаметром 100 мм и 150 мм на сбросных трубопроводах артезианских скважин. Строительной бригадой выполнен ремонт кровли на складе хлора на насосной станции второго подъема НС-2 и ремонт кровли на 8 павильонах артезианских скважин. Заменены окна на зданиях на насосной станции третьего подъема НС-3. Также на НС-3 выполнен ремонт 4 обратных клапанов и 4 задвижек диаметром 600 мм, установлен регулятор давления диаметром 100 мм на водоводе МВ-3, промыты и продезинфицированы оба резервуара чистой воды объемом 3000 кубометров воды каждый.

Начиная с декабря 2017 года, силами аварийно-восстановительных бригад активно ведутся работы по санации аварийных участков магистрального водовода МВ-1 диаметром 1000 мм. Санация стального трубопровода проводится методом наложения на внутреннюю поверхность трубы стальных накладок на места, где имеются сквозные коррозионные повреждения. Всего за прошедший период на трубопроводе уже устранено более 500 каверн и свищей. Выполнены работы по замене аварийного участка магистрали длиной 18 метров.

«Все эти работы проводятся в рамках производственной программы по подготовке оборудования и объектов водоснабжения к нагрузкам в летний период и являются весьма своевременными, с учетом того, что предприятие было построено и эксплуатируется с 1971 года. Работы направлены на увеличение стабильности и надежности системы водоснабжения», - отметил Дмитрий Дорошенко, начальник участка насосных станций 3,4 подъема РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».