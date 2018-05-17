Двери Arena Hall опечатаны

В Центральном округе г. Краснодара прекратил свою работу концертный зал Arena Hall. Решение вынесено Октябрьским районным судом Краснодара по иску прокуратуры Центрального округа г. Краснодара. Проведенная проверка выявила, что в здании существует реальная угроза пожарной безопасности. С учетом регулярно проводимых в Arena Hall массовых мероприятий, этому вопросу было уделено особое внимание. В соответствии с решением суда, эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления по существу.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу г. Краснодара Михаил Рынкин возбудил исполнительное производство утром 16 мая, и без промедления выехал на улицу им. Вишняковой. Уже через несколько часов двери Arena Hall были опечатаны.

Руководство организации-должника официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения решения суда. Впрочем, до этого, скорее всего, не дойдёт.

Концерты, безусловно, играют важную роль в культурной жизни общества. Но трагический опыт последних лет недвусмысленно говорит: пожарная безопасность всегда должна быть на первом месте.