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СЮЖЕТ ДНЯ

Двери Arena Hall опечатаны

Четверг, 17 мая 2018 09:45
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В Центральном округе г. Краснодара прекратил свою работу концертный зал Arena Hall. Решение вынесено Октябрьским районным судом Краснодара по иску прокуратуры Центрального округа г. Краснодара. Проведенная проверка выявила, что в здании существует реальная угроза пожарной безопасности. С учетом  регулярно проводимых в Arena Hall массовых мероприятий, этому вопросу было уделено особое внимание. В соответствии с решением суда, эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления по существу.
Судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу г. Краснодара Михаил Рынкин возбудил исполнительное производство утром 16 мая, и без промедления выехал на  улицу им. Вишняковой. Уже через несколько часов двери Arena Hall были опечатаны.
Руководство организации-должника официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения решения суда. Впрочем, до этого, скорее всего, не дойдёт.
Концерты, безусловно, играют важную роль в культурной жизни общества. Но трагический опыт последних лет недвусмысленно говорит: пожарная безопасность всегда должна быть на первом месте.
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