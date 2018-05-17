Открытие Павловского ипподрома

Двенадцатого мая 2018 года более 12 тысяч зрителей стали свидетелями грандиозного со-бытия в конной индустрии страны: открытия Павловского ипподрома — второго ипподрома в Краснодарском крае и седьмого сертифицированного в РФ.

Мероприятие на павловской скаковой дорожке проходят уже в четвертый раз, но, если ранее мы приезжали в гости к Василию Семеновичу Толстопятову на территорию «Семейной фермы», 12 мая гости вошли в ворота сертифицированного российского ипподрома. С этого дня испытания на его до-рожках и все рекорды будут официально признаны. Впервые на Павловские скачки выделен призовой фонд от Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Двенадцатого мая на Павловском ипподроме было всё как на самом передовом ипподроме. Вы-дающиеся лошади, яркие победы, маститые жокеи, сверкающие кубки, строжайший допинг-контроль и, конечно, прямая трансляция для конников России телеканала «Конный мир». Зрители увидели восемь скаковых событий с участием лошадей английской, арабской и ахалтекинской чистокровных пород. Но еще за четыре часа до начала скачек уже по доброй традиции ипподром заполнили спортивные команды Павловского района. Молодежь состязалась в гиревом спорте, перетягивании каната и преодолении «Павловской мили». Самые ловкие участвовали в старинной забаве — лазанье по столбу. Все победите-ли в спортивных дисциплинах получили памятные призы.

Далее праздник переместился к скаковым дорожкам, где торжественно перерезали красную лен-ту на открытии Павловского ипподрома и выступили с приветственным словом: глава муниципального образования Павловский район Б. И. Зуев, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный работник агропромышленного комплекса России, президент ООО «Кубань Хол-динг» В. С. Толстопятов, епископ Тихорецкий и Кореновский, преосвященнейший отец Стефан и гене-ральный директор ООО «Краснодарский ипподром» И. И. Васильев. На церемонии открытия Павлов-ского ипподрома присутствовали вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

И наконец, главное событие праздника — скачки. Первой скачкой дня стал традиционный для ипподромов приз открытия скакового сезона на дистанции 1800 м для лошадей трех лет чистокровной верховой породы. Полные боксы и солидный состав участников приковали внимание зрителей. Скачка прошла очень резво, и победил в ней Флавтесс под седлом Руслана Круглыхина. Резвость просто чем-пионская: 1.52,3. Принадлежит победитель хозяевам дорожки — КФК «Барсук Т. Л.».

Второе скаковое событие дня — приз в честь молодых депутатов Павловского района на дистан-ции 1800 м для лошадей трех лет и старше ахалтекинской породы. И снова прекрасная резвость, да еще с таким интригующим окончанием. Назвать победителя смог только фотофиниш. Скачку выиграл семи-летний мерин Рахман под седлом мастера-жокея Ю. Тихонова. Принадлежит лошадь В. А. Бочкалову. Наградной кубок победителям вручил Евгений Валерьевич Фоменко, победитель краевого профессио-нального конкурса «Учитель года Кубани в 2018 г.» Евгений Валерьевич преподает в средней общеоб-разовательной школе №2 станицы Павловской такие важные предметы, как историю и обществознание.

Третье событие — приз «Пробный» для жеребцов двух лет чистокровной верховой породы на дистанции 1200 м. Скачку выиграл Сарказм под седлом жокея первой категории Д. Козьминых. При-надлежит победитель конному заводу «Восход».

Четвертое скаковое событие — приз «Пробный» для кобыл двух лет чистокровной верховой по-роды на дистанции 1200 м. Приз в честь ветерана МВД Александра Федоровича Удалова. Поздравить победителей на сцену вышли кубанские генералы — почетные гости праздника. Скачку выиграла Тайра Барс под седлом мастера-жокея А. Шегушева. Резвость скачки — 1.15,5. Принадлежит лошадь КФК «Барсук Т. Л.».

Пятое скаковое событие — приз «Пробный» для жеребцов двух лет арабской породы на дистан-ции 1000 м. Первая в карьере скачка и первая победа жеребца Калашникова. Скакал К. Кушубаков. Принадлежит победитель В. П. Бухтоярову.

Шестое скаковое событие — приз «Пробный» для кобыл двух лет арабской породы на дистанции 1000 м. Тут победу одержала выделяющаяся статью в сравнении с другими участниками скачки серая Глубина под седлом мастера-жокея Ю. Кулинич. Резвость — 1.09,2. Принадлежит лошадь конному за-воду «Самоволов».

Седьмая скачка — приз «Вступительный» для лошадей четырех лет и старше чистокровной вер-ховой породы на дистанции 2000 м. Это соревнование действительно стало скаковым событием. После двухлетнего перерыва и тяжелейшей травмы на дорожку триумфально вернулся всероссийский дербист 2016 г. — Мартин Найт Барс. Компания была не разминочная, и вот спустя двадцать месяцев снова яр-кая победа под седлом мастера-жокея А. Шегушева. Резвость — 2.07,6. Принадлежит победитель КФК «Барсук Т. Л.». На награждении присутствовала делегация Республики Абхазия. Был зачитан привет-ственный адрес от президента Абхазии Р. Хаджимбы и вручена картина в будущий музей Павловского ипподрома.

В перерыве между скачками артисты конного театра Краснодарского ипподрома выступили пе-ред зрителями с номерами казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки лозы. Весь день праздник со-провождался большой концертной программой. Для детворы работала детская площадка с батутами. Каждый желающий мог приобрести билет и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Собранные от продажи лотерейных билетов средства пойдут на благотворительность.

И вот финальная скачка дня — приз в честь Дня Победы с участием символа Павловского иппо-дрома — Конарда Лорда. И, конечно, победный финиш тандема Конард — Круглыхин, спокойно и кра-сиво опередившего соперников на семнадцать корпусов. Зрители приветствовали своего победителя криками и аплодисментами. Резвость скачки — 2.36,8. Принадлежит победитель КФК «Барсук Т. Л.».

После яркого выступления звезды конного мира, победителя скачек на приз президента РФ — жеребца Конарда Лорда для зрителей выступил звезда шансона — заслуженный артист Российской Фе-дерации Михаил Шуфутинский. По окончании концерта мэтр поздравил павловчан с открытием иппо-дрома и поблагодарил за приглашение на праздник.

Праздник закончился, а мы уже с нетерпением ждем следующий скаковой день на Павловском ипподроме, который состоится 29 сентября 2018 г. Традиционно для гостей вход свободный!

Организаторы этого яркого праздника — администрация МО Павловский район, ИП Глава КФК «Барсук Т. Л.», ООО «Краснодарский ипподром».

Наталья БУДЫЧЕВА

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