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В Крымском районе двое несовершеннолетних подозреваются в разбойном нападении на пенсионерку

Четверг, 17 мая 2018 10:31
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В правоохранительные органы Крымского района 22 апреля 2018 года поступило сообщение о разбойном нападении на 89-летнюю женщину. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Между тем, были получены сведения о причастности к совершению данного преступления двух 14-летних местных жителей, в связи с чем уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в следственный отдел по Крымскому району СКР по краю.

По данным следствия, в ночь на 22 апреля 2018 года двое несовершеннолетних с целью хищения денег проникли через окно в дом к пожилой женщине в станице Варениковской. Обнаружив хозяйку дома, один из них прикрыл ее голову подушкой, лишив возможности видеть. После этого злоумышленники похитили 40 тысяч рублей и скрылись. Потерпевшая рассказала о произошедшем внучке, которая, в свою очередь, сообщила в правоохранительные органы. 15 мая 2018 года подростки были задержаны.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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