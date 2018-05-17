К захватчикам земли — по всей строгости закона

В начале этой недели аграрии из Динского района Краснодарского края — собственники земельных паев СПК «Колос» направили обращение к Председателю Следственного комитета РФ генералу юстиции А. И. Бастрыкину и его заместителю — генерал-полковнику юстиции Б. М. Карнаухову с просьбой о личном приеме. В своем письме селяне попросили форсировать следственные действия по уголовному делу, по которому они, как и АО «Колос», являются потерпевшими. Ведь прошел без малого почти год с тех пор, как оно было возбуждено, но до сих пор нет реальных результатов. Они надеются, что нарушившие их права лица будут наказаны по всей строгости закона.

Аграрии также написали обращение к Владимиру Путину. Они полны ожиданий справедливого наказания тех, кто мешает им нормально жить, еще и в связи с новым майским указом президента РФ, уже окрещенным «суперуказом». Как говорят эксперты, в этом новом документе стратегического планирования развития страны впервые в центре всего всё самое важное для человека. В указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» речь идет в том числе об устранении тех барьеров и препятствий, которые мешают нашей экономике, наращиванию объемов сельскохозяйственной и промышленной продукции, повышению уровня жизни людей. Но в этом плане предстоит сделать очень многое, в том числе навести порядок в сфере земельных правоотношений и по всей строгости закона наказать тех, чья преступная деятельность нарушает права работающих на земле.

История собственников земельных паев СПК «Колос» (Динской район Краснодарского края), чьи конституционные права были грубейшим образом попраны незаконными действиями ряда лиц, может служить в данном случае показательным примером. Ведь сельхозпредприятие, на котором они работали много лет, было отброшено далеко назад в своем экономическом развитии, более того, едва не было разрушено. Судейские ошибки обошлись очень дорого хлеборобам. Был захвачен урожай «Колоса» на 150 миллионов рублей, пришлось вырезать уникальное молочное стадо (1500 голов), были разрушены сотни подсобных хозяйств. Всё это творилось на виду у представителей власти, которые ссылались на то, что есть решения судов, и ничего не делали, чтобы противостоять разрушению градообразующего аграрного предприятия.

Как мы уже писали, уголовное дело против бывшего чиновника Нововеличковской администрации Сергея Петрова, причастного к этой вопиющей истории, в настоящее время расследуется сотрудниками второго отдела Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю — отдела по расследованию особо важных дел (преступлений против государственной власти и в сфере экономики). Петров подозревается в превышении служебных полномочий, которое и повлекло за собой нарушение конституционных прав простых селян, собственников земельных долей СПК «Колос». Передача уголовного дела во второй отдел с местного уровня неслучайна. Вероятно, масштабы преступлений вокруг предприятия столь велики, что только специалисты высокого класса могут распутать весь клубок коррупционных связей и выявить всех лиц, причастных к рейдерскому захвату земли, который начался в 2013 году.

Беды аграриев из Динского района, как ни крути, никак не могли возникнуть без чиновничьей руки, именно власть должна была организовать и провести в соответствии с законом собрания участников общедолевой собственности. Но допустила грубые нарушения.

Еще раз напомним нашим читателям, что АО «Воронцовское» (Динской район Краснодарского края) при помощи, как считают собственники СПК «Колос», незаконных схем и служебных связей захватило большой земельный участок соседнего СПК «Колос». Люди, столкнувшиеся с деятельностью данного предприятия, связывают эту компанию с именем бывшего сотрудника краснодарского ФСБ. Были сфальсифицированы итоги собрания и подделан протокол голосования, что на руку было именно АО «Воронцовское». Таким образом с помощью фиктивных документов общего собрания дольщиков земли была обеспечена передача крупного земельного массива в долгосрочную аренду.

Несколько лет собственники земельных долей обивали пороги различных властных инстанций, пытаясь доказать нелегитимность действий представителей чиновника и АО «Воронцовское». Собственники земельных паев и руководство «Колоса» вынуждены уже ряд лет участвовать в бесконечных судебных тяжбах по отстаиванию своих прав.

Много раз заместитель генерального директора АО «Колос» Петр Стародуб обращался в местное УФСБ с просьбой остановить рейдерские действия, указывая и на личность одного из бывших сотрудников управления, но никакой реакции долгое время не было. Но наконец в августе прошлого года по требованию прокурора края Сергея Табельского краевой СК возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).

Органам прокуратуры и следствия потерпевшие и их адвокат — известный московский правозащитник Шота Горгадзе предоставили подробнейшие данные о том, что имела место не что иное, как рейдерская схема по захвату собственности, реализована она была в несколько этапов с участием значительного количества исполнителей, четко распределивших между собой роли.

Представители СПК «Колос» прямо говорят, что местный чиновник сознательно не пускал людей на собрание, чтобы помешать пайщикам распорядиться своей собственностью именно так, как они считали нужным, а не так, как этого желали «воронцовские», используя в качестве инициатора собрания гражданина Пивовара.

Когда возмущение собственников паев, которым незаконно отказали в регистрации, достигло во время собрания критического предела, по настоятельному требованию сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок, глава сельского поселения Геннадий Черныш прекратил мероприятие на стадии регистрации его участников. На видео (приобщено к материалам следствия) запечатлено, как глава администрации Черныш дает Петрову указание о прекращении собрания и прилюдно объявляет об этом всем собственникам. Он говорит, что собрание считается несостоявшимся из-за угрозы «массовых беспорядков», которые как раз и были спровоцированы незаконным отказом прибывшим пайщикам в регистрации для участия в нем. Доверяя власти, собственники разошлись, получив от главы администрации Черныша справку с гербовой печатью о том, что собрание не состоялось.

Возмущению людей не было предела, когда через месяц они узнали, что сотрудник администрации Петров втайне изготовил протокол якобы состоявшегося собрания собственников от 1 ноября 2013 года, в котором было указано, что большинством голосов люди проголосовали за долгосрочную аренду в пользу ОАО «Воронцовское». Изготовленный подметным способом документ был сдан в Динской отдел Росреестра по краю, где всего за один день были зарегистрированы права аренды почти 5000 га земли за АО «Воронцовское». Потерпевшим пришлось ходатайствовать о том, чтобы следственные органы провели тщательную проверку действий государственного регистратора Динского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю, которая оформила регистрацию, и тех ее руководителей, кто дал команду осуществить регистрацию аренды всего за один день.

В 2014 году Динской районный суд, объективно разобравшись в этом деле, признал собрание в пользу воронцовских недействительным, но коллегия по административным делам краевого суда встала на сторону Петрова и АО «Воронцовское». В результате сомнительных схем, построенных на введении суда в заблуждение и представлении весьма спорных доказательств, были вынесены решения судейскими коллегиями по административным делам Краснодарского краевого суда, из-за которых пайщики СПК «Колос» были лишены своего права распоряжаться принадлежащей им землей, а в целом хозяйство — работать на арендованной земле.

К тому же было незаконно возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении председателя кооператива Николая Стародуба и его сына Петра. Это была попытка таким образом запугать людей и заставить их отказаться от борьбы за свои права. Надо отдать должное уголовной коллегии Краснодарского краевого суда и прокурору края Сергею Табельскому, которые разобрались в сфабрикованных обвинениях и признали уголовные дела незаконными.

И все-таки Президиум Краснодарского краевого суда под председательством Александра Чернова в начале 2017 года исправил «ошибки» своих коллег. Дела «Колоса» ушли на новое рассмотрение в первую инстанцию. В конце прошлого года в Динском районном суде было вынесено знаковое для нововеличковских аграриев решение, касающееся восстановления прав на землю пайщиков СПК «Колос» (теперь — АО). Собрание собственников 2009 года во второй раз было признано законным, а иск представителей рейдеров был отклонен. Но в очередной раз пайщик Пивовар, которого представляют заинтересованные юристы, обратился с жалобой в суд, требуя признать судебное решение, восстановившее собственников в их правах, незаконным. Следствию еще, кстати говоря, предстоит выяснить действительную роль этого гражданина во всём этом деле.

По всей видимости, у следователей собрано уже огромное количество материалов и показаний по делу Петрова и действиям определенного круга лиц, имеющих отношение к АО «Воронцовское». Стоит сказать, что Петров пытался оспорить законность возбуждения против него уголовного дела, но 18 октября 2017 года Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел жалобу подозреваемого Петрова на постановление о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 125 УПК РФ и вынес решение о законности действий следственных органов. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда 16 ноября 2017 года оставила решение районного суда по жалобе Петрова в силе.

Кроме того, вскрылись факты злоупотреблений со стороны отдельных представителей силовых структур, возможно, имеющих отношение к АО «Воронцовское». В декабре прошлого года СМИ сообщали, что один из руководителей АО «Воронцовское» был задержан сотрудниками центрального аппарата ФСБ в подозрении о мошенничестве, не исключено, что в ближайшее время станет известно и о других новых уголовных делах по отношению к рейдерам.

Следствие, как считают потерпевшие и их адвокат, должно выявить всех, кто причастен к захвату их земли, к воплощению в жизнь преступной схемы и инициированию заведомо обманных судебных исков, поданных к пайщикам СПК «Колос».

Собственники земли надеются, что все виновные будут наказаны в полной мере, как того требует закон. Они также уверены, что решение Динского районного суда от 15 декабря 2017 года устоит в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского края (рассмотрение апелляционной жалобы Пивовара перенесено на 24 мая) должна принять справедливое решение, которое позволит реализовать права собственников земельных долей. И они смогут восстановить границы земельных участков, сформированные еще в 2009 году, и добьются расторжения незаконного договора аренды с АО «Воронцовское».

Марина СВЕТЛОВА

ВРЕЗКА

Из инаугурационной речи Владимира Путина 7 мая 2018 года:

— Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек. Чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием.

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