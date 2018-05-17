Профессия + культура = успешное трудоустройство

Наш репортаж о земляках, выбравших учебу в Санкт-Петербурге.

До последнего звонка в школах остались недели. Выпускники готовятся к единому госэкзамену и с родителями обдумывают, куда поступать: остаться дома или выбрать диплом столичного вуза, учиться в престижном университете, пусть и платно, или пойти куда возьмут? У родителей — свое: как отпустить ребенка в мегаполис с его соблазнами, чем ему помочь, да и вообще, какой он — успешный вуз? В Интернете всюду картинки и обещания. А что за ними, как говорят, в «реале»?

Наш корреспондент отправился в Петербург, чтобы своими глазами увидеть, как и чему учится наша землячка Елена Максименко, которая год назад закончила школу №9 в Белореченске, а сейчас учится юриспруденции на первом курсе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов — одного из самых известных вузов страны.

Елена встретила нас у метро и повела туда, куда чужих обычно не пускают: Университет профсоюзов занимает огромную территорию, грандиозно выглядит и прекрасно охраняется. «Моих родителей впечатлило,— смеется студентка. — Папа так и сказал: „Видно, что на первом месте забота о вашей безопасности”. А мама сразу оценила комфорт и красоту кампуса: учебные корпуса, общежитие, театральный зал, спорткомплекс и даже кафе — всё под одной крышей!»

Мы тоже впечатлены. Дорога к знаниям тут называется Аллеей Славы. Вдоль нее бюсты почетных докторов вуза: Дмитрия Лихачева, Жореса Алферова, Даниила Гранина, Эльдара Рязанова и других известных людей. Их имена связаны с историей СПбГУП. В коридорах здания на стенах портреты педагогов, выпускников, гостей вуза: звезды политики, дипломаты, артисты... Кругом зеркала, мрамор, картины. Мы то ли в музее, то ли в театре?! А еще стильное кафе (и не одно!), пляж с бассейном и шезлонгами, где можно отдохнуть в перерывах, спорткомплекс с тренажерами и сауной, интернет-зал в виде «Желтой подводной лодки» и потрясающая библиотека.

— Настоящий Хогвартс,— говорит Елена,— и нагрузка тоже весомая. Скоро сессия, и мы готовимся. Занятия пропускать нельзя. Да и кому захочется уйти с мастер-класса журналистов ВВС или семинаров мультимедийщика, номинанта на «Оскар» Константина Бронзита! Актеров у нас учат, например, народные артисты Роман Громадский и Юрий Лазарев, звукорежиссеров — мировая звезда акустики Ирина Алдошина. Они делятся знаниями, приглашают на практику. Мы, будущие юристы, практикуемся в органах прокуратуры, судах, адвокатуре, юридических службах корпораций. Многие уже на третьем курсе знают, где работать после диплома.

Словом, петербургское качество образования здесь — реальность! И дело не только в удивительных педагогах, современных методиках, богатой библиотеке и живой практике у лучших работодателей. По сути, вторая образовательная программа города на Неве — это Эрмитаж, Мариинский театр, Петергоф, выставки современных художников… Мы видим, как ее реализует вуз: всё начинается с экскурсий для первокурсников, в течение года прямо здесь, в университетском театре, выступают лучшие артисты, танцоры, музыканты страны.

— У нас учебный год начался с фантастического Дня знаний, на котором нас поздравил актер Михаил Боярский, а потом нас пригласили на лекцию Генри Резника. Дальше — больше. Студенческие билеты нам вручали в Царском Селе! Позже состоялись яркие церемонии чествования почетных докторов вуза: Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона. Потрясающие ощущения! А в мае в вузе пройдут ставшие уже традиционными Международные Лихачевские научные чтения с участием политиков, ученых, деятелей науки и культуры со всего мира — более полутора тысяч человек.

— Это создает особую атмосферу,— говорит Елена,— и формирует круг общения, что важно. Опыт выпускников доказывает: перспективы открываются людям культурным, гармоничным, ответственным. У нас учатся студенты со всех уголков страны, в том числе из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Владивостока и т. д. Им нравится соотношение цены и качества. Главный довод — в СПбГУП неважно, платно или бесплатно ты поступил: требуют со всех одинаково. В итоге, по данным госстатистики последних двадцати лет, у нас практически стопроцентное трудоустройство!

Интересуемся у студентки, как ей удалось поступить в вуз, конкурс на бюджетное место в котором доходит до 130 человек.

— Это было нелегко,— признается Елена. — Здесь средний балл даже у платников порой выше, чем у бюджетников в регионах России! Я упорно готовилась к экзаменам, так как хотела поступить именно в СПбГУП, неважно, на бюджет или платно. Мои родители меня поддержали, спасибо им! Знаем: это вложение быстро окупится! Тем более что для трудолюбивого платника здесь действует система скидок и при должном старании можно перевестись на бюджет. Я хорошо сдала первую сессию, готовлюсь ко второй. Активно участвую в университетских мероприятиях. Надеюсь, что это мне поможет воспользоваться всеми возможностями вуза.

Как видим, выбор не разочаровал студентку. Интересуемся у нее, довольны ли родители. Вместо ответа она ведет нас в Дом студентов (так здесь называют общежитие).

— Вот наш дом,— говорит Елена. — Чистота, уют, порядок, стильность. Помощь в стирке вещей, бесплатный завтрак для тех, кто не научился еще распоряжаться бюджетом.

Согласитесь, можно понять Елену и ее родителей: они выбрали успешный вуз, в котором гармонично сочетаются лучший опыт советской высшей школы и передовые современные технологии, отлично организованы учеба и быт. И главное, всё проникнуто атмосферой петербургской культуры: и образовательный процесс, и досуг. Неудивительно, что родители часто отправляют сюда детей еще с 8-го класса в гимназию «Ольгино» при СПбГУП на берегу Финского залива.

Расставаясь с Еленой, просим ее дать совет краснодарским выпускникам:

— Главное — правильно выбрать профессию и вуз,— улыбается девушка. — И, конечно, изо всех сил готовиться к экзаменам.

Беседовал Максим СОКОЛОВ