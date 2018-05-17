Парламентарии от Краснодарского края встали на защиту обанкротившихся фермеров

Сегодня в Госдуме, в ходе очередного пленарного заседания был принят в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в части уточнения положений о запрете государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, признанного банкротом, а также в части уточнения полномочий нотариуса.

Законопроектом устанавливается единый срок в три года, в течение которого гражданину, который был признан несостоятельным, будет отказано в государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Однако, депутат Госдумы от сельскохозяйственного региона - Краснодарского края, член комитета по аграрным вопросам Наталья Боева выступила в защиту крестьянско-фермерских хозяйств:

«Проект действительно в большей части положительный, он поможет отфильтровать «профессиональных банкротов». Тех, кто осознанно доводит свою фирму - магазин до нуля, чтобы не расплачиваться с поставщиками. Однако, не стоит забывать, что наша цель все-таки, именно защитить, тех кому вдруг по различным обстоятельствам не удалось справиться со своим бизнесом. Я выступаю в защиту крестьянско-фермерских хозяйств, успех которых зависит и от ценовой политики и от климата, а если уж случилось так, что им приходится закрыться и их заморозят на три года, подняться вновь фермеру будет практически нереально. Чем он будет кормить свою семью и хозяйство эти три года?».

Парламентарий предложила сделать исключение для представителей КФХ.

«Кубань является аграрным регионом и сегодня большая часть малого и среднего предпринимательства сосредоточена в крестьянско-фермерских хозяйствах. Им нужна поддержка и при принятии законопроекта необходимо учесть особенности банкротства КФХ и социальную составляющую их деятельности. Законопроект требует доработки, он должен регламентировать отмену запрета на регистрацию в качестве предпринимателя с учетом конкретных обстоятельств. К срокам такого запрета надо подходить дифференцированно, с учетом всех обстоятельств: финансового состояния, размера задолженности, возможности восстановить платежеспособность и вида деятельности» - поддержала инициативу коллеги из региона депутат Госдумы, лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.