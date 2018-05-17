Чистоту морской воды и безопасность пляжей в Сочи подтвердили "Голубым флагом"

Обладателем престижной международной награды, которая с 1985 года вручается лучшим прибрежным территориям, стал пляж имени Мориса Тореза. Пляжная полоса, протяженностью 80 метров, расположена в центре курорта, в непосредственной близости от Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) и известных гостиниц - Pullman, Mercure и Brevis.

- В течение года мы предоставляли пробы и анализы морской воды. Все они подтвердили ее чистоту и высокое качество, - пояснила координатор проекта компании "Юниверсити Плаза" Елена Сакович.

Пляж имени Мориса Тореза является одним из самых комфортных в Сочи. Здесь создана вся необходимая для отличного отдыха инфраструктура - душевые, раздевалки, туалеты, массажные кабинеты, детская площадка с горками, качелями и мягким настилом для безопасности ребятишек, установлены шезлонги и зонты, питьевые фонтанчики. Работают камеры хранения, WIFI, и даже есть возможность бесплатно зарядить сотовый телефон. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья - пандусы и дорожки для колясок. Особое внимание - безопасности. Пляж охраняется и снабжен системами видеонаблюдения, есть необходимое оборудование и пункт медицинский помощи, с июня по октябрь работают спасатели.

- Большое внимание при получении "Голубого флага" уделяется оценке окружающей и экологической обстановки. Рядом с пляжем растут занесенные в Красную книгу Пицундские сосны, под их тенью можно отдохнуть в прохладе. На пляже установлены мусорные баки для раздельного сбора отходов. Будет организована работа по экологическому просвещению населения, - отметили Елена Сакович.

Помимо пляжа имени Мориса Тореза "Голубыми флагами" в этом сезоне будет отмечено еще несколько прибрежных территорий олимпийской столицы. В общей сложности, обладателями награды, подтверждающей все нормы безопасности и гарантирующей высокое качество воды, являются около четырех тысяч береговых зон в 45 странах мира.

Ирина СИЗОВА