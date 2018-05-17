В ЮФО и СКФО банки привлекли более 2,7 трлн рублей средств клиентов

Объем привлеченных банками на территории ЮФО и СКФО средств клиентов на 1 апреля 2018 года составил 2192,3 и 531,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,9 и 8,8% соответственно (общероссийский показатель вырос на 7,2%).

Преобладающий объем средств (74%) приходился на вклады населения. К концу первого квартала этого года на Юге объем вкладов превысил 1,6 трлн рублей, на Северном Кавказе – 407 млрд рублей, показав рост на 9,4 и 8,7% соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 8,9%.

Банковские вклады сохраняли свою привлекательность как средство сбережений. Их приток продолжался, несмотря на уменьшение депозитных ставок. Средняя доходность вкладов населения в марте текущего года составила 5,4% в ЮФО и 4,9% в СКФО, что превысило уровень инфляции в этом месяце в округах на 3,3 и 3,0 п.п. соответственно (в марте в ЮФО инфляция составила 2,1%, в СКФО – 1,9%).

На каждого жителя ЮФО по данным на 1 апреля текущего года приходилось 98,6 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее было 90,5 тыс. рублей, в СКФО – 41,4 тыс. рублей и 38,5 тыс. рублей соответственно. Преимущественная часть средств населения привлечена в национальной валюте (в ЮФО – 89%, в СКФО – 93%).

Наибольший объем сбережений на Юге накопили жители Краснодарского края (705,8 млрд рублей) и Ростовской области (467,5 млрд рублей), на Северном Кавказе – Ставропольского края (247,5 млрд рублей).

Существенно увеличились за год средства индивидуальных предпринимателей: в ЮФО – на 34,4%, составив 56,3 млрд рублей, в СКФО – на 38,3%, составив 13,8 млрд рублей на 1 апреля 2018 года.

Южное ГУ Банка России