В «Краснодар Водоканале» заработал бесплатный многоканальный номер телефона

Информационно-справочная служба («Росводоканал Краснодар») ООО «Краснодар Водоканал» пополнилась еще одним новшеством. В целях удобства абонентов, в компании начал работать круглосуточный многоканальный номер 8-800-200-36-46. Звонок на этот номер с любого телефона бесплатный.

«Улучшение коммуникаций компании с абонентами призвано поднимать качество обслуживания населения на более высокий уровень и позволит потребителям получать более подробную информацию об услугах предприятия», - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

С начала года специалисты колл-центра приняли свыше 74 тысяч телефонных звонков. Более 16 тысяч потребителей ежемесячно получают информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, о порядке опломбировки приборов учета, правилах подключения к сетям и перерасчетах. Абоненты своевременно передают показания счетчиков, а также могут подать заявку на поверку и установку приборов учета.

Кроме получения информации, краснодарцы сами сообщают в ООО «Краснодар Водоканал» о повреждениях на сетях, отсутствующих крышках колодцев. Благодаря бдительности горожан специалистам предприятия удается оперативно устранять нештатные ситуации.

Также в водоканале круглосуточно работает многоканальный телефон (861) 217-03-33, позвонив по которому жители города могут получить информацию о тарифах на услуги компании, графике работы предприятия, правилах получения технических условий подключения и многом другом. Сотрудники информационно-справочной службы «Краснодар Водоканал» оперативно предоставляют сведения о проведении на сетях профилактических и ремонтных работ, принимают заявки о технологических нарушениях, изменении качества и параметров подачи воды.