Знаменитые исполнители Земфира и Дельфин поддержат экологию сочинских гор

К ним присоединятся Therr Maitz и Pompeya, а также другие артисты и гости LiveFest Summer. Музыкальный фестиваль под открытым небом пройдет на курорте "Роза Хутор" под девизом «Музыка на высоте - с природой на «Вы»!»

- Отдавая должное уникальному природному достоянию Кавказского Причерноморья и Сочинского национального парка, организаторы фестиваля намерены использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды. В России летом проходит много фестивалей под открытым небом, но вряд ли хотя бы один из них может сравниться с LiveFest Summer по близости к природе. Это музыка, органично вписанная в ландшафт самого популярного и чистого российского горного курорта, - сообщили в пресс-службе "Роза Хутор".

Главный концерт фестиваля состоится 11 августа на отметке 1600 метров над уровнем моря, на специально построенной сценической площадке среди горных вершин и незабываемых видов Главного Кавказского хребта. Зрителей на высоту Роза-1600, доставит экологически чистый транспорт - канатная дорога «Стрела». Артисты и гости фестиваля станут участниками различных экологических инициатив курорта. Особое место в этом занимают изучение и охрана популяций редких животных и растений, раздельный сбор отходов, энергосбережение. В частности, часть средств от продажи билетов на фестиваль будет направлена на реализацию программы восстановления черноморского лосося - кумжи.

LiveFest Summer является продолжением зимнего фестиваля музыки, медиа и субкультур, состоявшегося в январе этого года. На центральной площади «Роза Хутор» у Ратуши пройдет марафон молодых исполнителей. Поэт и музыкант Дельфин представит свой новый альбом «442», ставший настоящей сенсацией 2018 года. Свой сет сыграет непревзойденная Земфира. Курорт «Роза Хутор» приготовил специальные бонусы для гостей фестиваля. Каждый, кто купит билет на фестиваль, получит промо-код, предоставляющий скидку на проживание. Его будет достаточно ввести при бронировании номера через сайт курорта.

Ирина СИЗОВА