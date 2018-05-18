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Ультиматум Трампа: США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»

Пятница, 18 мая 2018 08:38
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Президент США Дональд Трамп пригрозил канцлеру Германии Ангеле Меркель трансатлантической торговой войной в случае, если Берлин продолжит поддерживать проект газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило в четверг, 17 мая, агентство Dow Jones со ссылкой на немецких, американских и европейских правительственных чиновников.

По их словам, на встрече в Вашингтоне в апреле этого года глава Белого дома сказал Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2». А взамен США начнут с ЕС переговоры о новом торговом соглашении.

Если вопрос о новом торговом соглашении не будет урегулирован, то уже с 1 июня страны ЕС могут столкнуться с заградительными пошлинами США на импорт стали и алюминия.

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